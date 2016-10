Ühendriikide ajakirjandus on väitnud, et Weineri arvutis olnud tuhatkond töökirja, mida Clinton saatis eeskirjade vastaselt nii välisministriks oleku ajal kui ka hiljem oma nõunikule koduarvutist läbi serveri, mis oli häkkeritele ligipääsetav.

FBI alustas uue Hillary Clintoni meilide uurimise, kui avastas tema kirjavahetuse oma nõuniku, seksiskandaalidesse mattunud endise USA esindajatekoja liikme Anthony Weineri arvutist. Weiner on Clintoni lähedase nõustaja Huma Abedini abikaasa. Naine on küll lubanud temast lahutada.

FBI rõhutas, et kuna nende käes olnud kohtumäärus lubas teha läbiotsimise ja lugeda läbi Weineri meile, siis pole nad Clintoni kirju lugenud ja peavad nendega tutvumiseks hankima kohtult uue loa.

CNN on koguni väitnud, et meilid pole ülepea Clintoni kirjutatud ja telekanali NBC hinnangul on arvatavasti tegemist koopiatega meilidest, mis on juba ammu FBI käes. Just nende uurimise järel teatas FBI, et ei kavatse Clintoni vastu kohtusse minna.

Hillary Clinton ning tema valimismeeskond karmisõnaliselt James Comeyle ette kongressile ebamäärase sisuga kirja saatmist vahetult enne presidendivalimisi ning nõudsid viivitamatut selgitust.

"See on väga kummaline, et midagi laotatakse tausta avamata ja vähese informatsiooniga laiali otse enne valimisi," ütles Hillary Clinton."See on täiesti enneolematu ja teeb murelikuks."

Clinton vihjas sellele, et senati peaaegu üksmeelse otsusega FBI peadirektoriks nimetatud Comey oli varem vabariikliku partei liige. Ajakirjanikega anonüümselt vestelnud FBI töötajad on öelnud, et avalikustamiseks oldi sunnitud.

"Ajakirjandus oli teada saamas nendest kirjadest ja kui me oleksime vaikinud, siis süüdistataks meid kinnimätsimises ja püüdes peita tõde ühe presidendikandidaadi kohta," ütlesid nad.

"Hillary Clinton ei saa süüdistada kedagi peale iseenda," teatas esindajatekoja spiiker Paul Ryan. "Tema kätte usaldati meie riigi kõige tähtsamaid saladusi ja ta rikkus hoolimatult seda usaldust."

Seksikirjade meister

Anthony Weiner valiti esindajatekotta ülekaaluka häältesaagiga mitu korda, ta kandideeris kaks korda ka New Yorgi linnapeaks. Siis aga tabas demokraatliku partei toona 46aastast poliitikut esimene skandaal.

Ta oli saatnud teda Twitteris jälgivale (täiskasvanud) naisele oma foto, kus oli selgelt näha pükstes punnitav mehelikkus. Solvunud naine pidas sellise pildi saatmist esindajatekoja liikmele vähemalt imelikuks.

Tulutult võidelnud ajakirjanduses tema kohta ilmunud kirjutistega pani Weiner esindajatekojast lahkumiseks paberi lauale ja tunnistas, et on kolmel viimasel aastal vahetanud sündsusetuid meile kuue naisega.

Järgmine skandaal puhkes 2013. aastal, kui Weiner kandideeris New Yorgi linnapeaks. 22aastane naine teatas, et Weiner on talle saatnud oma sündsusetu foto Carlos Dangeri nime all pärast seda, kui ta oli endisele esindajatekoja liikmele kirjutanud ja tema abieluvälised suhted hukka mõistnud.

Nüüd uurib FBI viimast skandaali, mis paiskus avalikkuse ette tänavu septembris. Daily Mail kirjutas siis, et Weiner on vahetanud ebasündsaid meile alaealisega, 15aastase tüdrukuga.

Kuu aega varem oli New York Post kirjutanud et Weineri saadetud fotodel oli muu hulgas näha, kuidas ta lamab voodil palja ülakehaga koos oma viieaastase pojaga.