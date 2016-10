Selliseid seisukohavõtte, mis kõlasid IRLi volikogul erakonna juhi Margas Tsahkna suust, oleks oodanud pigem Keskerakonna kongressilt. Ja sealtki mitte Jüri Ratase, vaid pigem Edgar Savisaare suust. Põhjus on väga lihtne – sedavõrd jõulist valitsuse, peaministri ja Reformierakonna materdamist annab minevikust meenutada. Ratas kerkiva tähena peab otsima koostööd, mitte vastanduma. Vaid Savisaar, keda oma erakondki kampa enam ei taha, saaks Reformi tümitamist endale lubada, kui vaid kogu jõud omadega võitlemisele ei kuluks.

Aga Tsahkna kõne oli tõepoolest niivõrd pretsedenditult reljeefne, et pani mõtlema – järsku on uue võimuliidu sünd juba otsustatud? Sest Tsahkna ironiseeris kõnes seitsmel korral Taavi Rõivase peenhäälestamise poliitika üle ning rõhutas üheksal korral, et Eestis valitseb igas mõttes seisak. Kui see ei ole peaministri jõuline jalaga tagumine, siis mis veel oleks? Polnud valdkonda, milles poleks peaministrierakonda kritiseeritud, alates presidendivalimistel intrigeerimisest ja peaaegu põhiseadusliku kriisi silekutsumisest kuni kunagises valimisreklaamis NATO hävitajate taustal osalemiseni välja. Midagi peab olema juhtunud, kui võimuliidu valimiskünnisega maadelnud pisipartner sel moel selja sirgu ajab. Ning vähe sellest – IRL kaob üldse minevikku ja pärast erakonna nimevahetust on meil jälle Isamaa. Kuidas uus-vana nimi neid aitab, näeme juba aasta-kahe pärast valimistel.

Kogu see kriitika on seda kummalisem, et tegu on ikkagi valitsuserakonnaga. Kui riigis on seisak, siis on selles ka nende endi mitte just väike roll. Miks nad on võimul olles lasknud asjadel nii hapuks minna, et vigade üleslugemine võttis enamiku kõne mahust? Veel rohkem huvitab meid aga, kuidas neid vigu parandama kavatsetakse hakata. Kui peaministrierakond kuidagi ei reageeri, siis jääb Tsahkna koos IRLiga eriti tobedasse olukorda – puudel küll näksis peremeest, kuid rahunes siis maha ja istub süles edasi. See tähendaks aga sedasama seisaku jätkumist, mida Tsahkna kritiseeris. Ja tema kõne kvalifitseeruks samasuguseks peenhäälestuseks, millega tegelemist Rõivaselegi süüks pandi. Ainuke võimalus näo päästmiseks näib nüüd olevat koalitsioonist lahkumine.