Kohtasin hiljuti tuttavat ettevõtjat, kes oli segaduses – ta palkas juhatusse 30aastase inimese, kes hakkas heale palgale saanuna mööda maailma tähtsa näoga ringi tuuritama ja kui temalt küsiti, kus on töö reaalsed tulemused, vaatas üllatunult omanikule otsa – tal on uhke CV, ta on olnud mitmes riigiametis ja riigiettevõtete pooljuhipositsioonil, ta peaks ju teadma, kuidas juht olla! Juht palgatakse ettevõttele selleks, et see töötaks ja toodaks omanikule kasu.

Millest soovivad uusedukad vabad olla? Vastutusest oma sammude eest, sest eluaset üürides jätan end kõrge vanaduseni alaealiseks vagabundiks, kes näeb maailma vaid virtuaalse mänguna ekraanil. Ootamatult ilmneb üha enamatest riigi tasandil käivatest protsessidest, et meiegi valitsejad on samasugused vastutusvõimetud virtuaalmängu vabad lapsed. Keegi ei vastuta millegi eest. Rahvas pidagu suu ja püsigu Exceli tabelis, kus ongi tema koht.

Läbi käis uudis, et edukad inimesed ei osta kinnisvara, nad pigem üürivad, et olla oma tegemistes ja ettevõtmistes vabad. Kui tahad näida edukas, siis investeeri kogemustesse, reisi, tee ekstreemsporti või ehita idufirmasid, kõlab parimasse tööikka jõudnud vanemate kui 25aastaste inimeste suust. Isegi peaminister üürib luksusvillat ja riiki juhitakse põhimõttel, et kui kõik pole nii, nagu peab, tõstame tabelid ümber, kandideerime uuele rahastusele ja äkki teise katsega õnnestub.

Meie oleme riigi omanikud. Oleme samuti palganud endale neljaks aastaks juhid, kes peaks meie ellu kasu tooma. Mulle tundub, et oleme samasuguses segaduses kui see vana kooli suurettevõtja, sest näeme küll tähtsa näoga ringituuritamist, aga tulemust? Võib olla päris üllatav tõdeda, et juba terve põlvkonna vältel pole oluline mitte töö ja seega ka selle tulemuslikkus, vaid palga eest või positsiooni kaudu endale lubatavad töövälised võimalused.

Poliitilised superstaarid

Isegi huvitavam kui superstaarisaade, kommenteeris presidendivalimisi keskealine naine: muidugi ei saa seda võrrelda riigikogu valimistega, kus ootad „Foorumi“ saadet peaaegu nagu taliolümpia 50 km sõitu, mõlemad on ju keskmisest suurema tähelepanuvajadusega inimeste jälgimine, kuid superstaarisaates on selliseid pärleid vähe, kes suudavad lõpuni pinget üleval hoida.

Poliitikast on saanud midagi spordivõistluste ja tõsielusaate vahepealset, mida jälgides teleri ees emotsioone välja elada, üksteise peale karjuda ja panuseid teha, nagu suudaksime sel viisil midagi mõjutada. Märkamata, et selline virtuaalpoliitika on meid reaalselt puudutavatest teemadest kõrvalejuhtimine, mille varjust tehakse tegelikku, meid mõjutavat poliitikat. Meil jääb üle vaid imestada – kust see otsus nüüd tuli, et ma pean rohkem makse maksma? No kust ta ikka tuli: superstaarid, kelle sa võimule valisid, otsustasid kaadri taga.

Start-up-poliitika

Juba viimaste valimiste ajal hakkas silma soov leida riiki juhtima kedagi superkangelase ja popstaari vahepealset. Suur hulk meist tahtis uskuda, et kuskilt tuleb hea riiklik lapsevanem, kes teeb meie eest meie elu korda. Presidendivalimiste mullistustes nägime, miks soovitakse võimul püsida: et virtuaalelumängus üle jõu võetud laenud-liisingud majandatud saaksid, sest väljaspool võimu ei suuda poliitikud samaväärset elatustaset hoida. Ettevõtjad aga ei soovi ilutsevaid kohatäitjaid, vaid tulemusi ja sisulist tööd.

Aga head inimesed, andkem endale aru, et me ise valisime nad. Kuigi loodame, et äkki nad siiski loevad meie postitusi, milles nõuame muutusi ja paremat elu, ei saa seda juhtuda, sest nad pole tulnud võimule meie, vaid iseenda pärast. Seega teevad nad võimul olles tegusid, mis on kasulikud neile, mitte meile.

Meediaõppejõud ja Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi juht Maarja Lõhmus tõi välja, et periood, kus ministeeriume huvitab vaid nende meedias nähtavalolek, on kestnud kaua. Riigi rahast finantseeritakse uuringuid, mis näitavad, et ainuüksi üks minister vilksus aastas Eesti meedias 4700 korda, ehk 15 korda päevas. Ministeeriume on 12, seega, mis infoväljas me elame? Oluliste asjade otsustamise info koos avalike aruteludega on peaaegu olematu, Ja siis süüdistatakse meediat, et see kajastab ainult meelelahutust ja staariuudiseid!

Lapsed kasvatajateks

Kui rahvas soovib šõud, siis poliitikud teevad seda. Meil jääb üle vaid plaksutada ja arveid maksta. Kuni inimesed ei hakka vastutama, ei sirgu nende hulgast ka vastutusvõimelisi valitsejaid. Valitsema tahetakse minna võimu ja suuremate võimaluste pärast, mitte soovist rahva ja riigi heaks tööd teha. Kui lasteaias panna lapsed kasvatajateks, saavad nad teiste üle võimu kehtestada vaid suure jõuga ning need, kelle üle seda kehtestatakse, saavad alluda vaid valust või hirmust, mitte austusest ja lugupidamisest.

Äsja ilmus uudis, et riik maksab samade ametikohtade täitmise eest eri piirkondades erinevat palka, Tallinnas rohkem, mujal vähem. Keegi ei tulnud plakatiga tänavatele ega pakkunud tilliga või tillita lõhesaia. Samas kui europseudo ehk soolise palgalõhe nimel teevad poliitikud seda mõnuga.

Ma ei tea ühtki ametit, mille puhul Eestis makstaks sama töö eest mehele ja naisele erinevat tasu. Aga nüüd ma tean, et riik – jah, seesamune, mida need lõhega tillitajad juhivad – maksab. Sama töö eest erinevat tasu. Nüüd teame, miks juhid soovivad, et inimesed vaataksid probleemidest mööda ja elaksid end välja seal, kus neid pole.

Üha enam eristub meil kaks paralleelmaailma. Üks on sinu ja minu argipäev ja teine virutaalne reaalsus, mis mahub Exceli laste tabelisse. Kui riigieelarvesse seatakse absoluutse vaesuse 0,1% vähendamine, siis inimkeeli tähendab see, et meil peaks olema järgmisel aastal tervelt 84 absoluutses vaesuses elavat inimest vähem olema.

Eks selles segmendis ongi inimelu kaduvus keskmisest kõrgem, nii küüniliselt kui see ka ei kõla. Või mis nipiga kavatsetakse alla elatusmiinimumi elavat 84 000 inimese arvu vähendada? Seda, et tabelis olevad numbrid võiksid tähendada reaalseid inimesi, ei soovi riik endale teadvustada, sest siis poleks neil ju tunnet, et nad teevad kõike õigesti ja sellepärast ongi neil õigus võimu enda käes hoida.