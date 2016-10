Nobeli kirjandusauhinna saanud muusik ja luuletaja Bob Dylan võttis preemiakomiteega ühendust ja teatas, et võtab auhinna vastu, vahendas BBC.

Preemia kuulutati välja juba 13. oktoobril, kui Nobeli komiteel ei õnnestunud muusikuga ühendust saada. Dylanit on seetõttu meedias nimetatud ebaviisakaks ja arrogantseks.

Üleeile helistas Dylan Nobeli komitee sekretärile Sara Daniusele ja teatas, et ta hindab talle määratud preemiat kõrgelt ja võtab selle vastu. Briti meedia väitel on Dylan lubanud 10. detsembril toimuvale auhinnatseremooniale kohale minna, kui see vähegi võimalik on.

Bob Dylan (© Robert Galbraith / Reuters)

Dylan ehk kodanikunimega Robert Allen Zimmerman on sündinud 1941. aastal Minnesota osariigis Duluthis. Tema isapoolsed vanavanemad on pärit Odessast.

Dylan sai tuntuks 1960ndatel muusikuna, kelle tekstid olid sügavalt filosoofilised ja poeetilised. Lood "Blowin' in the Wind" ja "The Times They Are a-Changin'" muutusid sõjavastase liikumise hümnideks.