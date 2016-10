A. H. Tammsaare raamatu "Tõde ja õigus" ilmumisest möödus sel nädalal 90 aastat, mille tähistamiseks käis Õhtuleht uudistamas Vargamäel asuvat Tammsaare muuseumi. Kas teadsid, et Oru talus elab ka praegu mees, kelle nimi on Pearu? Mida ta toredast kokkusattumusest arvab ja milline on läbisaamine Mäe talu rahvaga? Vaata täpsemalt Õhtulehe videost!