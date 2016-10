Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kinnitas laupäeval Ankaras peetud kõnes, et riigi valitsus teeb parlamendile ettepaneku taastada surmanuhtlus ja karistada sellega riigipöördekatse korraldajaid, vahendas Independent.

Erdoğan rääkis sellest uue kiirrongiliini avamisel ja vaimustunud rahvahulk hakkas skandeerima, et soovib surmanuhtluse taastamist.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan (ADEM ALTAN)

Euroopa Liitu ihkav Türgi kaotas surmanuhtluse 2004. aastal. Erdoğani sõnul pole lääneriikide arvamus sellest küsimuses oluline ja määrav on türklaste tahe.

15. juulil korraldasid sõjaväelased Türgis riigipöördekatse. Võimud arvavad, et võimukukutamise taga oli USAs eksiilis elav islamivaimulik Fetullah Gülen. Vaimulik ise on kõik süüdistused riigipöördekatses osalemises tagasi lükanud. Kümned tuhanded Güleni arvatavad pooldajad on Türgis uurimise all.