EKRE volikogu esitas avalduse, milles on seisukohal, et valitsus peab Rail Balticu projekti seiskama, sest praegusel kujul teeb see suurt kahju Eesti majandusele, regionaalsele arengule ja ka elukeskkonnale.

EKRE volikogu avaldus:

Rail Baltic tuleb suunata õigele rajale!



Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu on seisukohal, et valitsus

peab Rail Balticu projekti seiskama, sest praegusel kujul teeb see suurt

kahju Eesti majandusele, regionaalsele arengule, aga ka elukeskkonnale.



Mitmed majandus- ja transpordianalüütikud on juhtinud korduvalt

tähelepanu, et seni pole tehtud ühtegi tõsiseltvõetavat uuringut, mis

näitaks, et uue Tallinna-Pärnu raudteetrassi rajamine olemasoleva

kõrvale hakkaks Eestile kasu tootma. Vastupidi, kaubavood on viimastel

aastatel järjekindlalt vähenenud.



Selge on vaid üks: Eesti riigieelarvele tähendab Rail Baltic rasket ja

iga-aastast koormust. Peale selle, et riigi omafinantseering selles

projektis on sadu miljoneid eurosid, lisanduvad trassi hooldus- ja

remondikulud vähemalt 30 miljonit eurot aastas. Praegu jääb riik hätta

isegi olemasolevate raudteetrasside käigushoidmisega, ent Rail Baltica

rajamisel jääks riik ülal pidama kaht peaaegu paralleelset raudteed

Tallinna ja Pärnu vahel, kusjuures uus oleks märgatavalt kallim, kuna on

oluliselt laiem.



Keskkonnateadlased on juhtinud tähelepanu, et uue trassi rajamisel on

ettearvamatu mõju ka Eesti elukeskkonnale. Kavandatav raudtee koos

teenindusmaa ja piirdetaradega lõhestab Eesti enneolematu barrikaadiga.

Liikumisteed ja rajad lõgatakse läbi, rajada tuleb ligi 80 viadukti,

neist igaüks maksab mitu miljonit eurot. Trass mõjutab väljakujunenud

asustusstruktuuri ja maakasutust ning kogu riiki läbistava barrikaadi

tõttu võib sattuda ohtu mitme loomaliigi püsimajäämine. Samuti tekitab

ehitus enneolematu nõudluse meie liiva-, kruusa- ja paevarude järele.



Fanatism, millega Rail Balticu eestvedajad eiravad vastuargumente,

prognoositavaid ohte ning avalikku arvamust, süvendab kahtlusi, et Rail

Balticuga on seotud ulatuslik korruptsiooniskeem.



Kahtlusi lisab asjaolu, et Rail Balticu praegust trassi soovitav

uuringufirma AECOM on sattunud Austraalias skandaalidesse ja jäänud

kohtus süüdi riigi ajaloo suurimas uuringupettuses. Firma süü seisnes

alusetute ning ülioptimistlike prognoosidega uuringuraporti esitamises,

millest lähtuti pärast valmimist pankrotistunud tunneli rajamisel.



Konservatiivse Rahvaerakonna on seisukohal, et Eesti vajab senisest

projektist paremat, moodsat ja kiiret raudteeühendust Kesk-Euroopaga.

Selleks aga pole vaja rajada uut trassi, vaid rekonstrueerida olemasolev

raudteevõrgustik.

Vajame lisauuringuid ja ratsionaalset avalikku debatti, otsustamaks, kas

Euroopaga raudteeühendus luua üle Pärnu või Tartu-Valga liinil, kuid

täiesti selge on, et uue, kolmanda transpordikoridori loomine tuleks

välistada. Konservatiivne Rahvaerakond soovib omalt poolt sellele

debatile kaasa aidata, korraldades Riigikogus olulise tähtsusega

riikliku küsimuse arutelu Rail Baltica teemal.



Valitsuspoliitikute praegune jutt, et Rail Balticu trass on otsustatud

ja midagi enam muuta ei saa, ei ole tõsiseltvõetav. Fakt on, et Euroopa

Liit ei kirjuta meile ette siseriikliku trassi asukohta. Praeguseks

tehtud kulutused on projekti kogumaksumusega võrreldes tühised ning need

ei õigusta korvamat kahjut, mida Rail Baltic Eesti majandusele ja

elukeskkonnale teha võib. Veel on aeg hädapidurit tõmmata!