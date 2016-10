Seni on Guinnessi rekordite raamatus sissekandeid inimestest, kes on hammastega tõmmanud asju, hoidnud hammaste vahel ja rebinud, kuid ametlikult ei ole keegi end veel hammastega õhku riputanud. Seega on Vello Vaher küll rekordi omanik, ent seda siiski mitteametlikult.

Reede õhtul purustas Vello Vaher oma eelmise rekordi – ta rippus ilma igasuguse julgestuseta Saku Suurhalli lae all, kaheksa meetri kõrgusel nöörist vaid hammastega kinni hoides kokku 94 sekundit. Mitteametlikult on see ka maailmarekord.

"Tegin "America's Got Talenti" klotside alt ära lükkamise, 18 cm kõrgustele klotsidele üleshüppe, mille ajal mul muide käsi vääratas ja see ei tulnud nii välja, nagu ma oleks tahtnud," kirjeldas Vello lisades, et hüppas veel toigastel ja alles seejärel sooritas rekorditriki.

(Viktor Burkivski)

"Ma teen iga päev kolm tundi trenni, tund aega jõuharjutusi ja kaks tundi venitusi, aga seda konkreetset trikki olen saanud teha kahel korral," räägib mees suuga köie küljes rippumisest.

"Tegin seda palju vägevamalt kui Ameerikas!" hindab Vello. Enne eilset on ta ühel korral hammastega köie otsas rippunud Haapsalus 64 sekundit ning teisel korral Raplas vaid ligi 20 sekundit, ent siis tõmmati ta kümne meetri kõrgusele.

"Peale kümmet sekundit on selline tunne, et kui suudaks nüüd 20 sekundit ära hoida ja kui 20 on ära hoitud, siis mõtlen, et suudaks 30 hoida," tõdeb Vello, et 92 sekundit tundub selles olukorras kohutavalt pikk aeg. "Tugev tahtejõud aitab olla sellises staatilises asendis."

"Paljud arvavad, et see on hammaste koormus, aga kuna mul on nii ideaalselt tehtud hambasuulik, siis on põhiraskus kaelalihastel kuklast trapetsilihasteni," kirjeldab Vello triki raskuskeset. "Siiamaani on kael paras puupakk keha otsas."

Vello sõnul on seda tunnet, mis köie otsas rippudes keha kogeb, raske seletada. "Kui sa võtad kartulikoti endale käte otsa ja proovid hoida. Või nagu mõnel võistlusel võetakse taarakast sirutatud kätele hoidmiseks. Keha hakkab värisema ja see on karm olek."

94 sekundit annab lootust kolmekohalise numbrini jõudmiseks. "Tütred küsisid pärast, et miks ma 100 sekundit ei hoidnud. Tõtt-öelda ma ise lootsin, et ma poolteist minutit ära teen ja sellel hetkel ma ei suutnud selle peale isegi mõelda, et võiks 100 ära teha. See on ilus ümmargune number."

(Viktor Burkivski)

Rekordi tunnistajaks oli 700 inimest, kes Vello sooritusele kaasa elasid ja sekundeid loendasid.

Täpseid trikiplaane tulevikuks Vello veel ei tee, kuid mõtteis on edasi arendada rekorditrikki. "Igal juhul panen end proovile ja võib-olla tahaks selles asendis olla kas väga kõrgel või, nii nagu ma "America's Got Talent'is" liuglesin, pikka maad sõita."

"Seda näitab tulevik, kas ma suudan endale selliseid väljakutseid esitada. Mulle meeldib nautida oma jõudu. Ma saan sellest naudingu, kui ma end proovile panen."