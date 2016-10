Riia julgeolekukonverentsi raames Kanada kaitseministri Harjit Sajjaniga kohtunud Hannes Hanso sõnul hakkavad kaks liitlasriiki seoses NATO suurendatud kohaloluga omavahel aktiivsemalt suhtlema.



"Eestist ja Kanadast saavad peatselt naabrid, kuna Kanada juhitav pataljoni lahingugrupp tuleb uuest aastast Lätisse meie piirkonna julgeolekut kaitsma," ütles Hanso. "Seetõttu on loomulik ja vajalik, et Eesti ja Kanada riigikaitse eest seisjad omavahel suhtlevad ja tegevusi koordineerivad."



Kaitseministrid arutasid kohtumisel NATO Varssavi tippkohtumise järelmeid ning valmistumist pataljoni lahingugruppide vastuvõtmiseks, võitlust terrorismi vastu ning kahepoolse kaitsealase koostöö tihendamist.



Kaks Kanada ohvitseri teenivad Tallinnas asuvas NATO staabielemendis NFIU. Kanada õhuväelased on osalenud Balti õhuturbemissioonil Leedus paiknevast lennubaasist, samuti on Kanada rahaliselt toetanud Eestis paiknevat NATO küberkaitsekoostöö keskust. .