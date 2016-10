Tammsaare-uurija Maarja Vaino sõnul on teada, et Tammsaare armastas väga naiste seltsi: "Kas see oli just flirt, aga talle pakkus intellektuaalset ja emotsionaalset lõbu naistega suhelda, ta olevat naiste seltskonnas väga särama läinud. Ja ilmselt meeldis ka tema naistele."

Kirjanikuna oli ju ka tarvis vastassugu kõrvalt jälgida, kuigi põhikatsejänes oli Tammsaarele abikaasa Käthe. „Ta süüdistas Tammsaaret ikka, et kui tollel oli vaja näha, kuidas naine reageerib, siis ta provotseeris mingi olukorra ja vaatas, kuidas Käthe käitub.“

Abieluväliseid südamedaame Tammsaarel teadaolevalt ei olnud. "Hoolimata sellest, et Käthe oli erakordselt komplitseeritud naine ja nad tülitsesid palju – Elo Tuglase päevikus on kirjas, et aeg-ajalt olid ühel või teisel kohvrid pakitud –, pidasid nad ikka koos vastu," räägib Vaino.

Tammsaare varasemad silmarõõmud olid Lucie Martna ja Leeni Ploompuu , kes on mõlemad Bernhard Linde Tammsaare mälestustekogus meenutanud kirjameest suure tantsulõvina.