Maarja Vaino sõnul on teada, et Tammsaare armastas väga naiste seltsi. "Kas see oli just flirt, aga talle pakkus intellektuaalset ja emotsionaalset lõbu naistega suhelda, ta olevat naiste seltskonnas väga särama läinud."

Samas ei olnud Tammsaarel teadaolevalt abieluväliseid südamedaame.

"Hoolimata sellest, et Käthe oli erakordselt komplitseeritud naine ja nad tülitsesid palju – Elo Tuglase päevikus on kirjas, et aeg-ajalt olid ühel või teisel kohvrid pakitud –, pidasid nad ikka koos vastu," räägib Vaino, et Käthet ärritas katsejänese roll.

Kui kirjanikul oli vaja näha, kuidas naine reageerib, siis provotseeris ta mingit olukorda ja vaatas, mismoodi Käthe käitub.