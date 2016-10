"Tõe ja õiguse" sari on täienisti tõlgitud saksa, prantsuse, soome, läti, vene ja tšehhi keelde, ainult I osa on ilmunud leedu ja hollandi keeles.

"Tõe ja õiguse" inglise keeles väljaandmine on Maarja Vaino sõnul aga justkui äraneetud ettevõtmine. Juba Tammsaare eluajal oli kokkulepe kirjastuse ja Pranspilli-nimelise tõlkijaga olemas, kuid maailmasõja tõttu jäi asi soiku. Õnn pole kavatsust soosinud ka uuel Eesti ajal.

"Ühel puhul vahetus kirjastuse juht ja kirjastus loobus projektist." Viimane luhtumine jääb kahe aasta taha, kui idufirma Haute Culture Books lasi küll I osa inglise keelde tõlkida, aga otsustas raamatut müüa üksnes eritellimusel luksuskaubana – läikiva kaanega raamat on raiutud ehtsa kännu sisse kui kirves.

Tõlge tehti kättesaadavaks ka tasuta e-raamatuna, kuid trükituna pole see poelettidele jõudnud.

"Nüüd on Eesti kirjanduse teabekeskus leidnud ühe Briti kirjastuse, kes on lubanud välja anda kõik viis osa ja vähemalt I osa aastaks 2018, kui Eesti on Londoni raamatumessi peakülaline," rõõmustab Vaino.