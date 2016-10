Sotsiaalmeedias levib video, kuidas BMW maasturit juhtinud tumedates riietes mees purustab kaasliikleja auto küljepeegli kurikaga. Põhjendus? "Saad aru, kurat, lihtsalt keerab mulle ette!"

Video alguses annab kurikaga mees korraliku obaduse sõiduki küljepeegli pihta. Löök on nõnda tugev, et lõviosa peeglist lendab asfaldile puruks. Seejärel lööja eemaldub autost ja paneb kurika BMW maasturi tagaistmele.

"Saad aru, kurat, lihtsalt keerab mulle ette!" kõlab mehe suust. Tema tumedal riietusel on näha sümboolikat, mis sarnaneb vägagi motojõugu Põrguinglid omaga.

Kurikagamees (Kuvatõmmis / Facebook)

Kaasliikleja küljepeegli purustanud Margus annab mõista, et videol on näha ainult pool tõde. "See kõik, mis on seal video peal, on ainult selle asja finaal," ütleb 40aastane Margus Õhtulehele. "Iga endast lugupidav mees oleks umbes samamoodi käitunud."