"Ta oli niivõrd tugev, ta tahtis siia trügida. Ma rippusin ta küljes nagu takjas. Ma ei tahtnud, et ta tuleb, sest ta oli nagu imeliku vaatega - täitsa ebanormaalne! Ja ma mõtlesin, et mida ta siit tahab," rääkis proua Ratas.

Vanaproua rääkis, et ta sõdis sissetungijaga, karjus appi, aga keegi ei kuulnud ega tulnud appi. Mees ainult mõmises.

Lõpuks mees rahunes. Aga ka vanaproual läks pilk põrandapesuharjale. "Mul tuli impulsiivselt see mõte, et ma võtsin selle ämbri ja virutasin vastu vahtimist talle," rääkis äge vanaproua.

Kuidas ta küll nii julge oli? "Aga mis mul üle jäi," vastas eakas naine.

Pätist sai vanaproua lahti, kuid talle ei andnud asi rahu pärast politsei välja kutsumist.

Kuigi süüdlane on tänaseks selgunud, jääb juhtunu ümber õhku palju küsimusi. Selgus, et selles majas elab palju erivajadustega inimesi ning too, kes proua Ratase korterisse sisse tungis, oli ühe majaelaniku poeg.

Lasnamäe linnaosa ametnik Jaanus Riibe ütles TV3le, et ükski selles majas (see on sotsiaalmaja - toim) elav erivajadustega inimene ei ole ohtlik. Riibe sõnul ei ole proua Ratase korteris laamendanud isik selle maja elanik. "Probleem oli antud juhul liigses alkoholis," ütles Riibe.

Riibe kinnitas, et kohal käis politsei, kuid menetlust sel teemal ei alustatud. Politsei laamendajast mingeid märke ei leidnud, justkui oleks proua Ild juhtumi välja mõelnud, vahendas TV3.

Politsei sai väljakutse 28. septembril, kui üks majaelanik oli kuulnud naaberkorterist karjeid. Mitte miski ei viidanud sellele, et tema korteris oleks omavoliliselt sees käidud ja vandaalitsetud.