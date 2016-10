"Trummar viskas lavalt pulga täpselt minu jalgade ette ja ma hüppasin kõhuli maha pulgale otsa. Üks suur mees tuli ja ütles, et anna see pulk mulle. Ma teatasin vastu: see on minu oma! Umbes viie minuti pärast ta loobus ja läks minema," kirjeldab trummipulki koguv Ruth, hüüdnimega Pisar, kuidas ta "Hard Rock laagris" ühe trummipulga pärast võitlust pidas.

UHKE PULGAKOGUJA: Raskemuusika on Pisarale eluaeg meeldinud, nii on ka enamik trummipulki tema kollektsioonis pärit rokkbändide trummarite pihust. Siiski ei põlga ta ära ka pehmema muusika tegijate trummipulki. (Tiina Kõrtsini)

"See oli festivali viimase päeva viimane bänd, Anaal Nathrakh," meenutab 43aastane naine, keda rokiringkonnad tunnevad Pisara nime all. Pisar on trummipulki kogunud kaks aastat ning tal on neid kodus üle 300.

Täpset arvu on raske hinnata, sest pulki tuleb pidevalt juurde. Täpselt nädal tagasi, kolm päeva pärast intervjuud, jooksin Pisaraga kokku Korpiklaani kontserdil ja ta teatas võidukalt, et vahepeal on lisandunud juba viis pulka.

"Kui ma õigesti mäletan, siis esimesed kaks pulka sain Sõpruse Puiestee kontserdilt, kuna ma tunnen trummarit isiklikult. Siis sain veel paar pulka ja pärast seda tekkis juba hasart, tahtsin neid aina rohkem ja rohkem," meenutab Pisar, kuidas tema kogumise hobi alguse sai. Sõpruse Puiestee trummipulki on tal nüüdseks koos juba neli või viis.