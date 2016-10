Sellest rubriigist leiad edaspidi möödunud kuu kõige stiilsema riietusega silma paistnud inimesed, kelle riietusstiilist tasub igal juhul eeskuju võtta. Sel kuul jäi stiilseid kaamerasilma ette nii Tallinn Fashion Weekil, Liina Steini ja Max & Moi moeetendustel.

Hea näide sellest, et hall värvitoon on kõvasti alahinnatud ning kindlasti ei ole tegemist igava, silmapaistmatu värviga, vaid hoopis vastupidi. Erinevad värvinüansid ja kooslus valgega muudavad kogu riietuse nagu värske õhu sõõmuks. Pruunis värvitoonis kott on kui kirss tordil ja muudab komplekti terviklikuks.

Tallinn Fashion Week (Kalev Lilleorg)

Mõnus vaheldus moepubliku musta värvi armastusele ja hea näide sellest, kuidas värvide kombineerimine annab välimusele hoopis teise tunnetuse. Samas tasub tähele panna, et just selline oversize-tüüpi siluett on sel sügistalvel väga moekas.

Tallinn Fashion Week (Kalev Lilleorg)

Moeblogija Kristjaana Mere võiks selles riietuses vabalt ükskõik millise moemeka moenädalale minna. Ideaalne näide sellest, kuidas nahk ja kudumid oma moeilma üks paremaid sügisesi kooslusi. Välimusele annavad mõnusat särtsu kelmikad ülepõlvesaapad.