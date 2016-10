Kuigi sõnu trentš ja parka võib viimasel ajal leida igast moeväljaandest ja kataloogist, siis tegelikkuses pole enamikul inimestel vähimatki aimu, millest jutt käib või milliste tunnuste järgi neid esemeid ära tunda. Nüüd teeme selle aga puust ja punaseks.

Sa ikka tead, mis sul seljas on? (Vida Press)

Kuna ülerõivaste teadus ei kõla kuigi hästi, siis nimetagem alljärgnevat jopeteaduseks. Teeme selgeks, millega tegu, kust need tulevad, kes neid kanda võiks ja kuidas selliseid asju üldse ära tunda. Seega, kui järgmine kord näed tänaval kedagi möödumas, siis ei teki küsimustki, mis asi tal küll seljas võiks olla.

Anorak

anorak

Nime poolest on see kindlasti kõige tundmatum ülerõivas ja paljud ilmselt kuulevad seda sõna üleüldse esimest korda. Tegelikult on aga tegemist parka sugulasega, kuigi anoraki välimus ei viita sugulussidemetele mingil viisil. Anorak on sportlikuma joonega ning 1980ndatel oli tegemist tõelise moehitiga.