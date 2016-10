Edgar Savisaar kinnitab Õhtulehele, et käis Moskvas seetõttu, et tal on ikkagi plaan biooniline jalg alla saada. Tema reisikaaslane, Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva ütleb, et selleks tarbeks on Savisaare toetajad kogunud juba üle 11 000 euro.

LÜHIREIS: Edgar Savisaar ja Maria Jufereva naasid neljapäeval. Vastu tulnud ajakirjanikud ei teinud kummagi tuju rõõmsaks, selgitusi jagati vastumeelselt. (Teet Malsroos)

Teisipäeva õhtul rongiga Moskvasse sõitnud Savisaar ja Jufereva naasid neljapäeva pärastlõunal. Balti jaamas ootas neid ees ajakirjanike küsimustelaviin, ent mõlemad olid tõrjuvad.

"Ma käisin oma jala üle arutamas," sõnas Savisaar Postimehele napilt. Küsimusele, kas ta on otsustanud Keskerakonna kongressil erakonna esimeheks kandideerida, vastas Savisaar, et sinna on veel nädal aega.

Eile kinnitas Savisaar Õhtulehele, et käis Moskvas seoses plaaniga hankida biooniline jalg: "Seoses jalaga olen külastanud mitmeid spetsialiste, sealhulgas ka Šveitsis ja Moskvas. Püüan ikkagi bioonilise jala alla saada, kui kapo mulle raha tagasi annab või see nendelt kohtu teel välja nõutakse.