"Ei ole loogiline, et Aarne Rannamäed enam pole. Seda on raske sõnastada. On nõutuse tunne: et kuidas elu niimoodi äkki lõpeb, miks nii läheb?" mõtleb telemees Indrek Treufeldt varalahkunud sõbrale ja kolleegile.

Kas Aarne Rannamäe ootamatu surm on kolleegidele nii-öelda kohale jõudnud? Või telemaja alles harjub mõttega, et nii nüüd jääbki?

Harjumine võtab kindlasti veel aega. Temast maha jäänud auk on suur. Aarnel oli ju veel palju teha, ta oli selgelt oma loomingulise tee keskel. Niisuguse kogemuste- ja teadmistepagasi kogumiseks, nagu Aarnel oli, kulub aastaid ja selle loomingulise kapitaliga oleks saanud veel pikalt edasi minna.

Pere palvel juhatasite Aarne Rannamäe ärasaatmist krematooriumis.