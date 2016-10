Kunagisest Arsenali relvatehasest on trammiteeni kiviga visata. Standardi mööbliäri peamajani samuti. Kaugel see merigi on. Hästi, kaks head kiviviset. Nende visete alguspunktis avas uksed Põhja-Tallinna suurim kärgkauplus. Sõjariistade omaaegse sünnikodu auks kannab see nime Arsenali keskus.

Sada aastat tagasi löödi labidas maasse ja kivihaaval hakkasid kerkima natuke hirmuäratavad punastest tellistest müürid, räägib uue kaubakeskuse juht ja üks omanikke Aadu Oja.

Sinna pidi tulema sõdurite kasarmu, ent Esimene ilmasõda hakkas lõppema. Kahurid väga valjult enam ei paukunud ja sõjamehed valgusid kodudesse. Käigult otsustati, et Arsenali ruumes saaks hoopis relvi teha. Liiati oli juba kukil Vabadussõda.

Relvatehases tehti korda eelmisest sõjast risusse jäänud relvi ja valmistati ka päris uusi Eesti kaitseväe jaoks. Arsenali tehas ei valmistanud vaid lihtsaid vintpüsse.