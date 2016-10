"Kui näiteks Budapestis on kaupluste ja kohvikute akendel dekoratiivsed kõrvitsad ja käib kõrvitsamüük ning Moskvas hulguvad tänavatel maskeeritud noored, küsides: "Komm või pomm?", siis Eestis on halloween püsinud rohkem lasteaedades ja restoranide teemaõhtutena," kostab folklorist Mare Kõiva, kui uurida, kas halloween saab mardi- ja kadripäevale saatuslikuks.

KUMB TRADITSIOON JÄÄB: Mare Kõiva räägib, et halloween pole Eestis veel nii populaarne kui Põhja-Ameerikas või Lääne-Euroopas. Tänapäeva noorte juttu kuulates võib aga aimata, et on vaid aja küsimus, millal kommertslik halloween jätab mardi- ja kadripäeva unustusehõlma. (Peeter Langovits / Postimees)

Kõiva sõnul ei ole halloween Eestis, nagu ka Põhjamaades, läbilöögipüha – seda võrreldes osa Euroopa ja Ameerika suurlinnadega.

Ometi on tõsiasi, et meilgi on see 31. oktoobril peetav püha populaarsust kogumas ning kohati näib, nagu oleks meie oma mardi- ja kadripäev unustuse hõlma vajumas. Kõiva tõdeb, et ühe või teise tähtpäeva menukus sõltub sellest, kui palju seda esile tõstetakse.

"Eesti rahvuslikel tähtpäevadel pole tugevat kommerts- ja meediatoetust ning palju sõltub ennekõike meist endist – kas tahame säilitada vana ja eripärast kommet või jääb esiplaanile globaalne püha," seletab Kõiva, et halloween’il on ülemaailmse kommertstööstuse toetus.