Toiduainete valik on supermarketites nii suur, et söögikraami tuleb meile kõigist maailmajagudest. Õhtuleht uuris, millistest põnevatest paikadest toiduained meie kauplustesse jõuavad.

"Hulk traditsioonilisi tooteid ostetakse riikidest, kus neid algselt toodeti, sest sealne kvaliteet ja maitse on kõige paremad. Näiteks on ju kõigile teada, et parimat mozzarellat tehakse Itaalias, Serrano sinki Hispaanias jne.

Samas tehakse ka Eestis väga head mozzarella- ja parmesani-tüüpi juustu, mistõttu on suur osa toiduainetest kohalikku päritolu," ütleb Rimi ostujuht Margus Amor.

Et ülevaade ka hoomatav oleks, jätsime vaatluse alt välja Euroopa riikidest pärit ja rahvusköökides kasutatavad toiduained, sest need riiulid vääriksid juba omaette teemat.