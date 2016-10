Kui linna peal jalutades või kaubanduskeskuses poodeldes tuleb vajadus end kergendada, aga sente pole taskus, olete suuremas hädas, kui algul arvasite. Algab jalad ristis teekond vajaliku pissiraha saamiseks.

Sündmuspaik Vana-Rooma. Keiser Vespasianus on just kehtestanud uue maksu – muutnud Rooma avalikud käimlad tasulisteks. Keisri poeg Titus on selle peale pahane ja süüdistab teda, et ta hangib raha räpasest allikast. Vespasianus pistab seepeale pojale peotäie münte nina alla ja ütleb: "Raha ei haise".

Kes kannatab, see kaua elab

APPI!: Kemps on käeulatuses, aga sisse ei saa! Ukse taga olev sendimasin nõuab armutult 20 senti. Kui seda pole, peab jooksma sularahaautomaati otsima või hea usu peale ootama, kuni keegi tuleb kemmergust välja. (Jörgen Norkroos)

Paar tuhat aastat hiljem. Sündmuspaik Eesti, Tallinna südalinn. Otsin tasuta käimlat. Postimaja tualetis peatab hädalise tõkkepuu – olgu häda kuitahes suur, kui 20 senti ei ole, siis edasi ei pääse. Kirun mõttes keisrit.