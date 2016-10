Tahad istuda paigas, kus Casanova kaunitaridele silma viskas või kus Voltaire iga päev 40 tassi kohvi jõi? Euroopa säravaimates kohvimajades saad hõrgule kuumale rüüpele kauba peale imelise ajalootunni.

Café Bräunerhof, Viin

Café Bräunerhof on klassikaline Viini kohvik ja restoran Hofburgi keisrilossi lähistel Stallburggasse 2. Peamiselt seostub see paik kuulsa Austria kirjaniku ja luuletaja Thomas Bernhardiga, kirjutab veebikülg Tourism on the Edge, kuid siin armastavad istuda nii tuntud kui ka algajad kirjanikud.

Bräunerhof on tuntud ka vanade ajalehtede kollektsiooni poolest, mis võib olla Viini suurim. Tass kohvi maksab keskmiselt viis eurot. Briti lehe Telegraph andmeil on kõige targem külastada Bräunerhofi päeval kella kolme paiku.