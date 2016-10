Keskerakonna esimees Edgar Savisaar avaldas täna Facebookis tänu oma toetajatele, kes on palunud teda kandideerida erakonna juhi ametikohale, kogunud tema toetuseks allkirju ja talle pöialt hoidnud. Savisaar ütles, et see on tema jaoks väga oluline. "Jüri Ratas tõotas, et ta kunagi minu vastu ei kandideeri ja täna pean taas olema mina see, kes tema lubaduse elluviimise eest vastutab," kirjutas Savisaar."Ma olen uhke, et Yana Toom on valmis jätma oma koha Brüsselis – kus ta on Eestit suurepäraselt esindanud – ja võtma erakonna juhtimise raske töö ka enda peale, seni kuni mina täielikult taastanud."

Savisaar kirjutas, et kui ta pärast rasket haigust haiglast väljus, arvas ta, et saab jätkata võitlust, et Eesti ei muutuks "reformierakondlikuks ühe tõe riigiks". „Uskusin, et saan seda võitlust võidelda, sest olin tookord veendunud, et minu ümber on parim võimalik meeskond ning need asjad, mis mul jala pärast tegemata jäävad, teevad ära minu head kaaslased,“ kirjutas Savisaar. „Osutus, et ma eksisin. Osutus, et mitmed inimesed, keda olin pidanud oma lähemateks sõpradeks ja kaasvõitlejateks, inimesteks, keda huvitab nagu mindki Eesti tuleviku uueks loomine, ei olnud seda. Nad olid vahepeal langenud reformierakondliku-isamaaliitliku propaganda ohvriks ja hakanud ka uskuma, et Eestil on ainult üks võimalik välispoliitika ja üks võimalik majanduspoliitika. Mõned olid vist hakanud ka kartma.“

Savisaar ütleb, et hirm on ohtlik ning tal on kahju näha seda, mis viimasel aastal Keskerakonnas on toimunud. „Selle asemel, et ühiselt poliitikat teha, tegelesid mõned inimesed tülide üles kiskumisega. Isegi presidendikampaania ajal, mida meie koos peasekretär Oudekki Loonega püüdsime teha erakonda ühendavaks sammuks, räägiti meediale meie erakonnast ja selle liikmetest halvasti. Minust endast ka. Ma olen äärmiselt kurb, et meie erakonna eliidi seas on nii palju silmakirjalikke inimesi, kes on võimu nimel valmis tegema kõike,“ kirjutas Savisaar.