Keskerakonna esimehe kohale kandideerivad riigikogu aseesimees Jüri Ratas, Keskerakonna aseesimees Yana Toom ja Keskerakonna fraktsiooni liige Peeter Ernits.

Kandidaate saab erakonna esimehe kohale esitada ning kandidaadid saavad oma kandideerimist kinnitada täna südaööni, Edgar Savisaar ei ole enda kandideerimist veel kinnitanud, kirjutas ERRi uudisteportaal. Savisaar teatas täna õhtul oma Facebooki lehel, et ta ei pruugi erakonna esimeheks kandideerida. "Jüri Ratas tõotas, et ta kunagi minu vastu ei kandideeri ja täna pean taas olema mina see, kes tema lubaduse elluviimise eest vastutab," kirjutas Savisaar.

Eile viis Keskerakonna büroosse oma kandideerimise kohta kinnituse ka riigikogu liige Peeter Ernits, kes ütles, et Edgar Savisaar ei ole temalt kandideerimist palunud.