Venemaa president Vladimir Putin süüdistas neljapäeva õhtul Sotšis kohtumisel rahvusvahelise diskussiooniklubi Valdai liikmetega lääneriike Venemaast lähtuva sõjalise ohuga ähvardamises.

Ta rõhutas, et Venemaa ei kavatse kedagi rünnata. "See on lihtsalt mõeldamatu, rumal ja ebarealistlik.

Euroopas üksi on 300 miljonit elanikku, kõik NATO liikmed. Koos USAga on elanikkond 600 miljonit.

Venemaal on meid praegu ainult 146 miljonit. Sellest on lihtsalt naljakas rääkida. Nagunii kasutatakse seda oma (lääne) poliitiliste eesmärkide saavutamiseks," ütles Putin.

Kohtumisel osales ka Soome eelmine president Tarja Halonen.