Stockholmi korravalvuritele teeb tõsist muret tulirelvade sage kasutamine, vahendab Rootsi raadio.

Tänavu on Rootsi pealinnas registreeritud 105 tulistamist, see on kõigi aegade rekord. Tulistamistes on saanud surma seitse ja haavata 43 inimest.

Enim on tulistamisi Stockholmi põhjaosas. Sealse politseijuhi Fredrik Bratti sõnul on relvad liiga kergesti kättesaadavad ja kurjategijatel on valmidus neid kergel käel kasutada.

"Mida rohkem on relvi ja mida hõlpsamini saab neid kasutada, seda rohkem on ohuolukordi," nentis Bratt.