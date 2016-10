Cincinnati Bengalsi ameerika jalgpalli meeskond peab sel nädalavahetusel oma esimese mängu Euroopas, kui Londonis Wembley staadionil kohtutakse Washington Redskinsiga. Platsile jookseb pühapäeval ka neljandat hooaega Bengalsis mängiv kaitseliini ääremängija Margus Hunt.

Bengalsi jaoks on mäng Londonis erakordne: suur osa meeskonnast pidi spetsiaalselt selleks mänguks endale hankima passid. Lisaks tuli ainsa eurooplasena klubis mängival Hundil vastata mitmele totrale küsimusele.

"Enamasti küsitakse, et kuidas see elu siin ikka on. Üks ameerika ajakirjanik päris, et kas ei ole kummaline, et enamik ameeriklasi ei tea Euroopast midagi. Üritasin ühele tüübile seletada, et Londonist saab Pariisi sõita rongiga. Ta ei jaganud üldse matsu välja, kuidas rong üle Inglise kanali saab. Tunnel läheb ju vee alt!“ rääkis eestlane pärast tänast Bengalsi avatud treeningut.