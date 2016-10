Eestit väisanud Türgi välisminister lubas ehitada mošee kohe, kui eestlased on sellega nõus. Linlaste hirm nende senist elukorraldust muuta ähvardava üle linna kaikuvate palvele kutsungite nagu iga uue ja tundmatu ees on mõistetav. Kui kõik senised plaanid Tallinnasse mošee ehitamiseks oleks teostunud, siis oleks neid meil juba mitu. Kuid ükski poliitiline jõud Eestis ei taha siduda end otsusega, mis lubaks moslemite pühakoja siia rajada. Kui teema oli viimati mõni kuu tagasi üleval, ütles siseminister Hanno Pevkur, et otsustamine kuulub omavalitsuse pädevusse.

Asjal on selge poliitiline aspekt. Ükski erakond ei taha võtta enda peale otsust mošee lubamise suhtes, sest seda annaks nende vastu kasutada malakana valimiseelses võitluses. Lasnamäele õigeusu kiriku rajamine tõi Keskerakonnale vene valijate hääled. Moslemeid aga pole Eestis sedavõrd palju, et nende häältega arvestamine ära tasuks.

Arvestama peab sedagi, et kui kohalikel usklikel pole ehituseks raha, siis raha andja ning mošee hilisem ülalpidaja saavutab teatud mõjujõu kohalikes asjades kaasarääkimiseks samamoodi nagu mõjutab Lasnamäe vene kiriku ehitus Moskva raha eest Eesti poliitikat. Seni on kohalikel moslemeil olnud kooskäimiskoht Keevise tänaval. Tegu on aga omavahel rivaalitseva seltskonnaga, mis teeb nendele poliitilise toe leidmise keeruliseks.

Praegune imaam pole olnud kuigivõrd avatud suhtluspartner ei avalikkusega eha isegi mitte kõigi moslemitega suheldes. Üks asi on segadus koguduse korteri ja raha kasutamisel, teine aga väga põhimõtteline – suhtumine terrorismi ja radikaliseerumisse olukorras, kus ka Eestis on mitmed sellised juhtumid kohtusse jõudnud. Ja kui imaam on öelnud, et mošeed on vaja pagulaste integreerimiseks, siis on mõistatav inimeste hirm hoopis uue migratsioonipumba tekkimise ees. Praegu on kohalikud moslemid alustanud valest otsast. Selle asemel, et meile aegajalt serveerida välismaa rahastajaid, kes on valmis siin kohe kopa maasse lööma, tuleb esmalt Eesti elanikele arusaadavalt põhjendada oma soove ja ambitsioone.