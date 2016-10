Koguperemängus "Me armastame Eestit" (TV3, 19:55) kohtuvad seekord Laura Põldvere, Marek Sadam ja Antonina Kersna, Hannes Võrno võistkonnas ning Helen Adamson, Jesper Veber ja Igor Gräzin, Peeter Oja võistkonnas. Saatejuht on Eda Ines Etti.

Filmidest on vaatamiseks pakkuda näiteks krimikomöödia "Suur Pauk", mis on eetris Kanal 2s kell 23:30 ning TV3est komöödia "Mängiks mente" algusega kell 23:00.

Laupäev

"Õnne 13"nes (ETV 20:30), millel muideks 30. oktoobril 23. sünnipäev on, üllatab Ivar Karineem Uuevarikul Georgi ja Riksi. Henry on Harry Ahvena vastu väga järsk, kui isa tema eraelusse sekkuda üritab. Priit räägib Sonjale, et Saara pole ikka veel tema kosjadele vastanud. Alma viib Jaanuse Palmi korterit vaatama.

Õnne 13, Jaanus (ERR )

Laste rõõmuks on seekordsel multifilmilaupäeval eetris "Madagaskari pingviinid" (TV3, kl 19:30).

Õhtune filmisoovitus oleks "Helesinine laguun: Ärkamine" (Kanal 2, kl 23:35), mis on samanimelise hittfilmi kaasaegne versioon.

Pühapäev

ETV2est saab kl 18:30 näha tõelist nostalgiafilmi, mis sobib nii lastele kui täiskasvanutele - "Naksitrallid".

"Naksitrallid" (Eesti filmi andmebaas)

Kanal 2 pakub õhtul vaatamiseks meelelahutussaateid "Eesti otsib superheeringat" (kl 19:30) ja "Ameerika talent" (kl 21:30)

"Su nägu kõlab tuttavalt" (TV3, kl 19:30) uue hooaja teises osas saab jällegi näha vapustavaid muutumisi ja naljakaid parodeeringuid. Seekord on külaliskohtuniku rollis Eda-Ines Etti.