Savisaarega koos üheks päevaks Moskvasse sõitnud Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva ei mõista, miks reis ja tema praegune lähetus nii palju tähelepanu on kogunud. Küll ütleb ta otse välja, et pole sugugi kindel, et Savisaar tuleval laupäeval uuesti erakonna etteotsa valitakse.

Tabame Jufereva reede pärastlõunal Laulasmaa SPA konverentsikeskusest. „Ma ei saa aru, kust see kõik tuli… Ma teen oma tööd üheksast kella viieni. Niivõrd palju tööd, ei saa aru, milles küsimus,“ ohkab ta meediatähelepanust rääkides. Meenutuseks olgu öeldud, et Savisaar ja Jufereva põrutasid teisipäeva õhtul rongiga Venemaa pealinna ja naasid neljapäeva päeval. Jufereval oli vaba vaid kolmapäevane päev, mil ta postitas oma Facebooki kontole isegi selfie, kus ta punasel väljakul poseerib. Lasnamäe linnaosa valitsus teatas neljapäeval meediale, et rong ületas tagasiteel Eesti piiri varahommikul ehk Jufereva sai jooksvalt tööle hakata. Lasnamäe juht selgitabki, et vastas agaralt e-mailidele ja Eestisse jõudnud, põrutas kohe Laulasmaale edasi, et teiste linnajuhtidega haldusreformist rääkida.

Reedel konverentsikeskuse fuajees Õhtulehega vesteldes toonitab ta ka ise uhkusega, et näete, ta on kohal. Reisi kohta räägib ta sama, mis varemgi- Savisaar käis arsti juures, tema aga tutvus Moskva vaatamisväärsustega.

Jufereva ja Savisaar Tondiloo pargi avamisel. (Alar Truu)

Jufereva on sotsiaal- ja veebimeedias saabunud juba endale sildi kui järjekordne „vihmavarjuhoidja“, kes truult Savisaart saadab. Mäletatavasti andis see roll omal ajal hoo sisse näiteks Siret Kotka karjäärile.

Selgub, et Jufereva siiski Edgari eest kujutletavale tuleriidale ei viskuks. Kes valitakse kongressil Keskerakonna uueks esimeheks? „Minu sisemine tunne ütleb, et Jüri Ratasel on rohkem šansse. Aga nagu ma olen välja öelnud, mina toetan Savisaart isiklikest põhimõtetest. Ta on minu sõber,“ märgib Jufereva, kes pürgib ise Keskerakonna juhatuse liikmeks. Oleksite valmis olema juhatuses ka Ratase juhitavas parteis? „Mina olen absoluutselt nõus tegema kootööd Ratasega! Olen ratsionaalne ja adekvaatne: kes võidab, sellega ka koostöö.“