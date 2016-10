President Ilves sai Poolas Vabaduse Rüütliks. Eks meil ole teisigi rüütleid: president Rüütel, don Vassiljev ja kaitseväeski tegutsesid templirüütlid. Kuid Edward Lucase kõne auhinnatseremoonial pidi panema Ilvese tegemisi kritiseerida julgenud eestlased häbist maa alla vajuma, sest tume mass pole taibanud, millise särava prillikiviga meid Ilvese näol on õnnistatud. Kas Lucas näeb seda, mida meie ei näe? Kui ta näeb ainult seda, mida näha tahab, siis on see näide kallutatud meediast. Kallis Maksimovski President Kersti Kaljulaidi abikaasa otsustas hakata saama riigilt esindustasu 1590 eurot kuus. Mida me selle raha eest vastu saame? Oktoobris nägime Maksimovskit tunni-paari vältel riigipea ametisseastumisel ning õhtusel kätlemisel. See teeb temast ilmselt kalleima tunnitasuga näitleja Eesti vabariigis, eriti kui arvestada, et tegu oli tummfilminäitlejana kõrvalosas ülesastumisega.

Oravad ei saa Siimust lahti

Siim Kallas käis vana hea kombe kohaselt vaibal, et anda erakonna nooremale põlvele aru parteivastasest tegevusest. Vaibajärgsest jutust oli aru saada, et koosolekult lahkuti rusikad taskus ja sobivat moodust Kallas(t)e liigse energia kanaliseerimiseks ei leitud. Kallas küll lubas mõne aja hoida rahulikumat joont, mis tõlkes peaks tähendama, et hiljemalt järgmistel valimistel pole välistatud presidendivalimistega sarnaste segaduste kordumine. Edgar erakonna leivalt maha? Eesti riik otsustas jätkata Ärma ülalpidamist president Ilvese ametist lahkumisest hoolimata. Kas aga Edgar Savisaar jääb Keskerakonna vägagi heldele ülalpidamisele ka pärast parteijuhi kohalt peatset mahavõtmist? Seni maksab partei talle umbes 3500-euro suurust palka, on andnud väikebussi koos juhiga ning kannab ka tema kohtukulud. Kas minna riigikogu palgale? Või panna Yana Toom parteijuhiks, et ise pääseks tema asemele europalgale? Suveaeg on meie valgus