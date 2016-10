Nad ütlevad, et neil on seal sugulased, aga teavad ka, et Suurbritannia sotsiaaltoetused on kergemini ligipääsetavad ja heldemad.

Vabatahtlikud jagasid illegaalidele toidupalasid ja jälgisid, ega kedagi ebaviisakalt kohelda. Kahjuks tekkisid busside ootamise järjekorrad ja see ebamugavus oli mõnele nii ülekohtune, et põhjustas rüselust ja politseile vastuhakku. Politseil oli kokkupõrkeid ka illegaalidele head kohtlemist nõudvate aktivistidega, kelle vastu kasutati pisargaasi.

Eesti autojuhid teavad seda kena paika Calais’d väga hästi. Õieti öelda ei olegi paika, mida nad paremini teaksid. „Ainult mitte sinna!“ ohkasid nad uut sõidusuunda oodates. See linn oli põrgu. Head kohtlemist vajavad migrandid üritasid iga päev seal veokitesse ronida, et salaja Suurbritanniasse sõita.

Üks Eesti autojuht rääkis, et juba üle Prantsusmaa piiri sõites algas hirm, et peatumise ajal ronivad illegaalid salaja autosse. Purustati koormate lukke ja roniti tagauksest furgooni. Lõigati puruks küljepresente ja roniti sealtkaudu sisse. Tehti katusesse auk ja roniti sisse. Roniti koorma alla auto raami peale. Haagiti end varuratta külge. Roniti auto alla ja hoiti end seal kinni.

Tol mehel õnnestus kõiki neid võtteid vältida, aga selle hind oli pidev hirm ja valvelolek. Autojuht ju vastutab selle eest, kes või mis ta autos on. Muidugi nägi autojuht ümberringi jõlkuvaid meestejõuke, kes kurjade nägudega vaatasid või keskmist näppu näitasid. Politseist abi polnud. Migrandid ei kartnud politseid üldse, sest nad ei saanud autodesse ronimise eest karistada, vaid tiriti lihtsalt maha ja viidi ebaseaduslikku laagrisse tagasi. Autojuht ei häbene öelda, et Euroopa Liidu välispiirid tuleks lihtsalt lukku panna.

Teine Eesti autojuht, kes Calais’ kaudu sõitis Suurbritanniasse viimati aasta aega tagasi, ütles, et see laager oli ikka tohutu suur ja õudne linn. Kuna migrantide mass muudkui kasvas ja olukord hakkas kontrolli alt väljuma, siis ametnikud ja politsei tõhustasid kontrolli. Koormatesse ronimine muutus raksemaks. Migrandid muutusid ka jõhkramaks, näiteks langetasid puid või tegid lõkked tee peale. Autojuht lihtsalt pidi minema tuld kustutama, kui ei tahtnud koos koormaga õhku lennata. Enne Calais’ linna jõudmist hakkas politsei autosid maanteelt kõrvale suunama ja läbi otsima, ega mõni illegaal ole juba sisse või auto alla pugenud. Selleks, et nood sadamasse viiva tee pealegi ei pääseks, ehitati neli meetrit kõrge tara, aga võimekamad ronisid ka sellest üle.

Sadamas tollialal enne autode laevale minekut otsisid koertega eriüksuslased autod nii seest kui ka alt taas ükshaaval põhjalikult läbi.

Võib-olla kergendaski laagri asukate äraviimist see, et Suurbritanniasse pääsemise edulugusid viimasel ajal praktiliselt polnud.

Aga kurjategijate jõugud või teiselt poolt vaadates kaitset vajavad sõjapõgenikud elasid aastaid, nagu ise tahtsid. Juba 2009. aastal nimetasid Prantsusmaa võimud Calais’ džunglipiirkonnaks, kuhu kohalikel ei soovitatud minna.

Tahan ja lähen

Seesama autojuht rääkis, et ega koormasse ronimine nii uus nähtus olegi, uus on sellega kaasnev karistamatus ja ronijatele kaasatundmine. Autodesse roniti juba 1990ndatel, aga siis olid riikidel piirid ja see oli selge kuritegu. Kahjuks istus sellise tahtmatu veo eest vangis ka üks Eesti autojuht ja sai hiljem kompensatsiooni. Autojuht, kes pole juba aasta aega pidanud Calais’d läbima, ütleb, et sellist illegaalse ringirändamise vabadust pole kunagi varem olnud. „Ma küll ei kujuta ette, kuidas nad seal elavad, seal on sügiseti meeletult külmad tuuled ja meri tormab,“ ütles ta kaastundlikult.

Kujutlegem samasugust kas või 500 inimesega laagrit Tallinna sadama lähedal kasutamata maal, kuulsaks saanud Reidi tee sadamapoolses otsas. Elavad kokkuklopsitud kuurides, üritavad sadamas autodesse tungida ja kaevata ei ole mitte kellelegi.

Õnneks ei suuda me seda ette kujutada ja õnneks ei ole niisugune asi meie riigis ilmselt võimalik.

Meil ei õnnestu mitte kusagile isegi süstlavahetuspunkti või vähem kui kümne eksvangi ühiskonnaga lõimimise keskust teha. Eh, hästi elame.

Aga seal rändavad inimesed ilma Euroopa Liitu sisenemise õiguseta terve Euroopa läbi ega suuda kuidagi mõista, miks segatakse nende edasist reisi.

Olen ikka mõelnud, kuidas ometi saab nii olla, et üks Euroopa Liidu võimsamaid riike, tuumariik ja vana kultuurriik, laseb oma territooriumile rajada niisuguse kuritegevuse pesa, kus kehtivad ainult džungliseadused ja kuhu kuritegevuse tõkestajad ka enam ei lähe. Sellepärast seda paika ju džungliks kutsutigi, et seal kehtisid džungliseadused, mitte Prantsusmaa seadused.

Vastus võib peituda Kreeka päritolu Saksa naispolitseiniku Tania Kambouri raamatus „Saksamaa vilkurivalgel. Politseiniku appihüüd“, kust selgub, et poliitikud kardavad vastutust ja otsustamist ning piiravad selle tõttu oluliselt ka politsei tegevust.

Kolmapäeva õhtul tuli uudis, et džungel on rahvast tühjendatud ja 5600 inimest veetud bussidega minema. Neljapäeval tuli uudis, et laagris on veel sadu inimesi ja ka alaealisi.

Üks jääja teatas: „Mina ei lahku. Mina lähen Suurbritanniasse!“