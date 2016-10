Üleeile kukkus 26-aastane Viru Keemia Grupis töötav elektrik hooldustööde tegemise käigus alla valgusmasti otsast ning sai mitmeid luumurde ja sisemisi vigastusi. SA Ida-Viru Keskhaigla kommunikatsioonijuhi Ülo Veldre kinnitab, et noormees viibib intensiivravi osakonnas ja käesoleval hetkel ohtu elule pole.

Hetkel pole veel teada, kas õnnetuse võis tingida tööohutuseeskirjade rikkumine. "Mainitud õnnetuse kohta on Tööinspektsioon alustanud uurimist ning seetõttu ei saa asjaolusid täpsemalt kommenteerida," sõnas Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel Õhtulehele.

Ta sõnab, et selle aasta üheksa kuuga on registreeritud kokku 3729 tööõnnetust. Neist kergeid oli 2977, raskeid 733 ning surmaga lõppes 16. Kahe surmaga lõppenud õnnetuse puhul on veel täpsustamisel, kas tegu oli tööõnnetusega või mitte. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on tänavu olnud 55 õnnetust rohkem.