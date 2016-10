2. Mida tähendab too tulemus teistele tiitlinõudlejatele?

Libastusruumi pole. Kes tahab 5. novembril meistritiitlit püüda, ei tohi homme oma 35. vooru kohtumises eksida. Igasugune punktikaotus jätaks Levadia (kohtub homme võõrsil Rakvere Tarvaga), Flora (kodus Sillamäe Kaleviga) või Nõmme Kalju (võõrsil Tartu Tammekaga) kahvatumate medalite ja sellega kaasneva Euroopa liiga 1. eelringi pääsme nimel kemplema, sest Infonet libiseks sõltuvalt tulemusest, kas nelja või viie punkti kaugusele.

3. Kas Infonet saab otsustavale kohtumisele Nõmme Kalju vastu minna oma parimas rivistuses?

Ei. Tänasest kohtumisest jäid tavapärastest põhimeestest vigastuste tõttu täielikult eemale väravavaht Matvei Igonen (hüppeliigese trauma) ning keskkaitsja Vladimir Avilov. Angiinist taastuv ründaja Jevgeni Harin ja luumõraga vasakkaitsja Dmitri Kruglov sekkusid vahetusest. Kuidas nende tervis nädala pärast on? Raske öelda.

Ent nendest meestest hoolimata ei saa Infonet parimas rivistuses Hiiule sõita, sest täna korjasid endale mängukeeldu tähendava kollase kaardi Pavel Dõmov ja Aleksandr Kulinitš. Lisaks on pisut katki ka poolkaitsja Draman Haminu.. Positiivne on see, et Aleksandr Dmitrijev vabaneb mängukeelu alt.

4. Kes oli platsi parim?

Sergei Mošnikov. Täitis Aleksandr Dmitrijevi puudumisel kenasti keskväljal liidri rolli ning tõmbas sujuvaks mänguks vajalikke niite. Samuti ei liitunud vastaste ja omade pideva sõneluse ega kukepoksiga. Boonusena külmavereline avavärav.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Infonet - konkreetsust ründefaasis. Mäng oli selgelt kodumeeskonna kontrolli all, kuid tihtipeale valmistas Infonetile probleeme viimane sööt ja selle täpsus. Näiteks ründajat Vladimir Voskoboinikovi ei õnnestunudki kaaslastel õieti pallidega toita. Säärase relva raiskamist ei saa ükski sats endale lubada.

Paide - standardolukordade kinkimine. Näiteks 2:1 väravaga päädinud nurgalöök oli täiesti ärahoitav, kuid puhtaks löömise asemel koksas Juha palli peaga üle otsajoone. Ja see on vaid üks näide. Tugeva õhujõu poolest tuntud meeskondade vastu peab iga ära antud karistus- ja nurgalöök olema põhjendatud.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame esimesel võimalusel asjaosaliste kommentaarid.

7. Mis saab edasi?

Mõlemal meeskonnal on jäänud pidada veel üks kohtumine (eeldusel, et lisamängu ei tule). Infonet sõidab viimases voorus Hiiule, kus teda ootab samuti meistritiitlist unistav Nõmme Kalju.