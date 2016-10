Eile ja täna tegi president Kersti Kaljulaid oma esimese riigisisese visiidi, külastades Lääne- ja Ida-Virumaa ettevõtteid ja asutusi ning kohtudes omavalitsusjuhtide ja vabakonna esindajatega.

„Tallinnas küsitakse minult tihti, mida peaks tegema Ida-Virumaaga, mida peaks tegema Narvaga. Siin koha peal olles tundub selline küsimuse püstitus kummaline. Ida-Virumaa on Eesti maakond, Narva on Eesti linn. See ei ole mingi vaenulik, venestunud ja üleni räämas kant,” rõhutas riigipea.

“Jah, siin on keskmine palk pisut väiksem, siin on ka muid probleeme, aga millises piirkonnas neid ei oleks? Ma tahan, et inimesed märkaks rohkem seda, mis Virumaal on hästi ning seda on väga palju, areng on silmaga näha,“ lisas president Kaljulaid.

Visiidi käigus tuli Vabariigi Presidendil korduvalt vastata ka küsimusele, kuidas ühendada kahte kogukonda. Riigipea sõnul ei nõustu ta käsitlusega, kus keele alusel jagatakse inimesed eri kogukondadesse. „Kõigis Narva lasteaedades õpetatakse juba maast madalast eesti keelt. Eestimaa inimesed on üks kogukond. Nende hulgas on inimesi, kes räägivad erinevaid keeli, on inimesi, kellel on erinev maailmavaade, taust, haridus. Lihtsalt koduse keele alusel kogukonna kaheks liigitamine ei ole õige,“ lisas president Kaljulaid.

Visiidil külastas president Kaljulaid OÜ Palmse Mehaanikakoda, AS Estonian Celli, Eastman Specialities AS-i, Aqua Spordikeskust, Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaika, Viru Jalaväepataljoni, Lääne-Viru maavalitsust, PPA Narva kordonit, TÜ Narva Kolledžit, ERRi Narva stuudiot ning kohtus mõlema maakonna omavalitsusjuhtidega.