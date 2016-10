Peaminister Taavi Rõivas ütles täna 35. Kõrgemate riigikaitsekursuste lõpetamisel, et riik peab olema valmis ka nendeks ohtudeks, mille realiseerumise võimalus on kaduvväike. "Tõenäoliselt ei loobu Venemaa nähtavas tulevikus Lääne riikide suunal oma ründavast ja ettearvamatust mõjutustegevusest, kasutades selleks agressiivset välispoliitikat, diplomaatiat, majandussuhteid, infooperatsioone ja küberruumi."

Peaministri sõnul on riigikaitse palju laiem kui lahingumasinad ja laiguline vorm. "Sellesse saavad ja peaksid panustama kõik Eestis elavad inimesed: avalik- ja erasektor, ajakirjandus ning kogu ühiskond peavad koos nägema vaeva, et tagada kõigi oma liikmete heaolu, vähendada erinevusi ja vältida polariseerumist."

"Lisaks tugevale kaitseväele ja kindlatele liitlassuhetele on väikeriigi puhul oluline kapital ka tema hea nimi,” ütles Rõivas ja lisas, et Eesti on sellega hästi hakkama saanud - Eesti kaitsekulud on NATOs kokku lepitud 2% tasemest suuremadki ja meie ekspertiisi küberteemadel tunnustatakse maailmas kõrgelt.

"Seda on vaja hoida ja sellele saavad kõik kaasa aidata, eelkõige täna siin kursusel osalevad Eesti ühiskonna arvamusliidrid,“ ütles Rõivas Kõrgematel Riigikaitsekursustel osalejatele. "Selleks, et olla kindel, et ohud ei realiseeru, on kõige parem nendeks valmistuda."