Eestis käib erakoolides üle 5000 õpilase - mis toimub nende koolide seinte vahel ja kellele on need mõeldud? Tänane "Roaldi nädal" võtab ette paljusid huvitava teema ja uurib, mida kujutavad endast erakoolid.

"Kuigi kooliharidus on Eesti tasuta, on väga palju vanemad otsustanud oma lapsed panna erakooli. Miks see nii on?" - seda küsides külastab Roald Johannson kolme perekonda, kus vanemad on otsustanud lapsed riigikooli asemel panna just erakooli.

Seekordse reportaaži käigus jõuab saatejuht kolme väga erineva näo ja sisuga kooli: kristlikku Tallinna Toomkooli, kodukondlikku Pärnu Vabakooli ja venekeelsesse Erakooli Edu Valem. Seal koolipingis istudes ja tundides osaledes saab ta vahetu kogemuse sellest, kui palju erinevad tunnid tavakooli omadest ja kuidas näevad koolielu nii õpilased kui ka õpetajad.

"Roaldi nädal: Erakoolid" on Kanal 2 ekraanil täna kell 20:30.