Südaööks peavad võimalikud Keskerakonna esimehekandidaadid oma kandideerimissoovist teavitama Keskpartei kontorit. Erakondlaste endigi seas on veel teadmatus selles osas, kas Savisaar üldse parteijuhiks pürgib.

"Ma pole näpuga järge ajanud. Ootame südaööni ära ja siis homme hommikul teavitame meediat sellest, kes ikkagi kandideerivad," sõnab erakonna peasekretär Jaak Aab. Ta soovitab küsimustega pöörduda otse kandidaatide poole. Nii Yana Toom kui Jüri Ratas on korduvalt kinnitanud, et kindlasti kandideerivad.

Savisaare algne suur entusiasm ja võidukad sõnavõtud on asendunud pigem kompavate üldiste lausetega. Õhtuleht saatis täna hommikul talle küsimused, kus muu hulgas uuris, kas ta siis kandideerib või mitte. Vastust pole laekunud.

Kongress toimub tuleva nädala laupäeval Paides. Vaadates ka piirkondade toetust, paistab, et Jüri Ratase seljatagune on kõige kindlam. Ka erakonna sees räägitakse, et võit ongi juba praktiliselt taskus. Üks parteiladvikusse kuuluv keskerakondlane mainis Õhtulehele, et arvatakse, et Savisaar ei kandideerigi, et vältida suurt kaotust.