Sel nädalal soovib loomade varjupaigast koju saada 4-aastane emane kiisu nimega Flissy. Flissy on iseloomuga kass, kes sobib täiskasvanud inimesele, kellele meeldiks isepäine kass.

Flissy on varjupaiga kassitoa printsess, seal käib kõik tema korra järgi. Ta ei ole agressiivne, kuid eelistaks siiski olla ainus kass, või kui peres on teine kass, peaks olema palju ruumi, et kiisud saaks maid jagada.

Flissy on üpriski isepäine ja omaette olija, talle meeldib kassitoas teisi ülevalt jälgida. Kuid kui tal tuleb tuju inimesega koos olla, norib ta pai, tahab sülle ja mängida.