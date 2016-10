Riigikogu opositsioonierakonnad kavatsevad peaminister Taavi Rõivase umbusaldusavalduse esitada 7. novembril ja etteheidete hulk talle on esialgse plaaniga võrreldes oluliselt laienenud, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Umbusaldusavalduse tekst on põhimõtteliselt valmis, kuid Keskerakond, Vabaerakond ja Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) veel kooskõlastavad ja täpsustavad seda ning on kokku leppinud, et ei avalikusta seda varem, kui kokku on kirjutatud lõplik versioon.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson ütles kahe nädala eest, et juba aasta aega tagasi lubas keskfraktsioon, et juhul kui valitsus otsustab esitada Eesti esindajaks Euroopa Kontrollikojas Juhan Partsi, algatada peaminister Rõivase umbusaldamise.

Simsoni sõnul ei ole valitsus suutnud vastu võtta haldusterritoriaalse reformi läbiviimiseks vajalikke õigusakte, Reformierakond ei kavatsegi tagasi kutsuda riigikogu liikmeid ettevõtete nõukogudest, valitsuskabineti istungil lahendati parvlaevade teema sel viisil, mida me praegu toimumas näeme ning EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme ütles, et nende erakonna ettepanekul heidetakse Reformierakonna esimehest peaministrile ette läbimõtlematut immigratsioonipoliitikat ja ka liiga suurt väljarännet.

Samuti on Helme sõnul valitsus kehtestanud majanduse arengut pärssiva maksusüsteemi, praegust julgeolekuolukorda mitte arvestava riigikaitse arengukava ning viinud kriisi põllumajanduse.