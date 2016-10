Asjad peaksid sinu jaoks suurepäraselt sujuma, eriti finantsilises plaanis. Suureneb turvatunne ja asjad liiguvad tõusvas joones. Peaksid olema tänulik kõige eest, mis sul olemas on: pere, lähedased, tervis, töö. Vaatle tagasi olnule ja mõtle, kuidas jõudsid sellesse punkti, tee järeldused ning liigu edasi samas joones. Jaga seda, mis sul on, sest saame tagasi seda, mida välja anname.

Hea aeg reisimiseks nii sise- kui välismaailmas. Oled energiat täis ja valmis alustama uusi asju ning vanu lõpule viima. Sel nädalal tõuseb ühtlasi ka sinu enesekindlus, mis omakorda aitab sul saavutada uusi eesmärke. Sinuni jõuab üks positiivne sõnum ning hakkad asjadele vaatama uue pilguga. Pühenda aega endale ja uskumustele, väljendades selgesõnaliselt enda soove ja unistusi – see viib senise uuele tasemele.

KAKSIKUD

Inspiratsiooni voolab uksest ja aknast, tulevik ei tundu enam tume ja tead paremini, mida soovid ja kuhu tahad liikuda. Kõik, millele praegu mõtled, leiab võimaluse ka reaalsuseks muutuda. Seetõttu tasub hästi järele mõelda, mida tegelikult soovid. Vallalised võivad kohata sel nädalal kedagi uut ja huvitavat. Kohtumisest võib areneda midagi enamat, kui hoiad südame ukse valla.

VÄHK

Praegu valitseb sinu tegemistes mõistus, mitte süda, ja hea ongi, sest pead keskenduma, mida elult tahad, mitte ei taha. Sul on võimalus muuta enda elu üksnes mõttejõul, kuid pead võtma vastutuse. Ületa oma hirmud, kontrolli impulsse ja ära kaota kannatust. Võta aega, et olla iseendaga ja ära lase end välisel segada. Oluline on hoida pea selge, eriti tööasjades.

LÕVI

Asjad, millega oled mõni aeg tagasi algust teinud, hakkavad nüüd vilja kandma. Võid ka ihaleda uute seikluste, töö, partneri või huvide järele, ent ole oma otsustes kannatlik – kuigi sind saadab positiivne energia, ära langeta otsuseid uisa-päisa. Nii vallalisi kui suhtes olijaid ootavad ees head sõnumid ning suhte liikumine paremasse faasi.

NEITSI

Sind kutsutakse üles leidma tasakaal inimsuhetes, eriti suhtes partneriga. Pead õppima, millal võtta, millal anda ning kas need on omavahel tasakaalus. Mõtle järele, kas kohtled teisi hästi ning kas sind ennast koheldakse hästi. Üldiselt peaks asjad siiski paika loksuma, suhtlus paremini sujuma ja võrdsus maad võtma. Tasakaalu otsi ka teistest nurkadest enda elus, eriti tööl, kus ei tohi unustada, et isiklik ja tööelu peavad üldjuhul olema siiski lahus.

KAALUD

Nagu Neitsid, peavad ka Kaalud sel nädalal tegelema peamiselt lähisuhetega. Romantiline suhe, mis praegu käsil, sunnib vaatama iseendasse ja langetama viimaks valik. Võimalik, et mõistus tahab üht, süda teist, kuid enne rahu ei saabu, kuniks jalg kindlalt maha pandud. Ükskõik mida sa ka ei otsustaks, siis kui on valida armastuse ja hirmu vahel, vali alati armastus.

SKORPION

Sinu peas tahab lahendust üks dilemma, mille lahendamiseks pead astuma esmalt sammu tagasi ning üritama olukorda näha teise inimese silmade läbi. Võid tunda, et sul pole aega kõige jaoks, mida teha soovid, seega mida rohkem aega maha võtad, seda paremaid tulemusi oodata on. Mida rohkem suvaliselt ringi lippad, seda rohkem mõtted killustuvad ning sa ei saagi midagi tehtud.

AMBUR

Nädal toob hulganisti muutusi, mis võivad esmapilgul tunduda hirmutavad, ent katsu vaadata nende taha – üks uks sulgub, teine avaneb. Ära ürita hoida kinni vanast olukorrast, mis aja ära elanud. Muutustele vastupanek on nagu sõita paadiga vastuvoolu ilma aerudeta. Kui sinu unistused ja eesmärgid tunduvad liiga kauged, mõtle need ümber ja vaata, milliseid väiksemaid samme saad nende poole astuda.

KALJUKITS

Muutused ootavad ka Kaljukitsesid, kes seisavad nüüd silmitsi sügava sisevaatlusega. Olukorrad on end ära elanud, osast inimestest tuleks loobuda ja asjad pole nii, nagu olid aasta tagasi. Pea samuti meeles, et mida vähem üritad olukorda kontrollida, seda leebem on ka muutus. Samuti tuleb sul vabaneda mingist mõttemallist, mida oled endaga kaua kaasas kandnud. Taamal tõuseb päike, ent kas oled piisavalt julge, et sellele vastu astuda?

VEEVALAJA

Sündmused ja inimesed meie elus on ühendatud ehk miski pole kunagi päriselt juhus. Seega tasub meeles pidada, et ka sinu enda probleemid on su tegude summa. Vahel pead nendega rohkem tegelema, vahel vähem. Küll aga ei tasu end alati kõiges süüdistada, sest paratamatult ei saa sa igat elu aspekti juhtida. Harmoonia on elus oluline, nii et kui sinu sisemaailm on korras, on ka sinu välismaailm. Lahenda see, mis iganes segadust põhjustab või leia vähemalt selle põhjus ning asjad hakkavad laabuma.

KALAD