- 9 rohelist (tee)küünalt

- basiilikut (kuivatatud)

- tükk naturaalset nahka või fooliumi (mis peab katma taldriku)

- valget värvi siidirätikut, mis seotakse valmis rahamuna ümber

- jupp lõnga või sobiva pikkusega nahkriba kukru sidumiseks

Küünalde värvus muna tegemine on oluline, sest roheline on raha värv. Kui küünlad on põlema pandud ja taldrikule asetatud, tuleb oodata, et need tilguks taldriku keskele. Küünlarasvale tuleb lisada basiilikut. Ja vahepeal, kõige keskel, lisada sinna ka mõttejõud.

Ühtlasi tuleb meeles pidada, et muna valmistamisel on oluline mõelda, mille jaoks raha soovitakse. Loitsu lugemisel tuleks seda samuti meelest mitte lasta.

Kui muna valmis saab, tuleb see asetada aknalauale, kui hakkab kuuloomine. Kui täiskuu saabub, pannakse muna sahtlisse peitu.

"Kui muna kätte võtame, siis see aktiviseerub. See on lihtsalt alateadvuse suunamine millelegi ilusale," lisas Mängel.