Kohtu all on mõrtsukas. Kohtunik loeb talle moraali:

"Kuidas teil häbi ei ole! Tapsite raha pärast vanamuti, aga temal oli ainult kakskümmend senti taskus."

Kohtunik vaatab mõrtuka poole, see aga pomiseb:

"Üks vanamutt - kakskümmend senti, kaks vanamutti - nelikümmend senti, aga viis vanamutti - juba terve kroon!"