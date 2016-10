Ühte ajal tekib oht, et bakterid võivad levida sinu organismi. Pärast vahekorda pissimine võib su päästa näiteks põiepõletikus. Kallistada ja kaisutada jõuab ka pärast vetsus käimist. Ära unusta ka seda, et pärast pissil käimist tuleb pühkida eest taha!

Mõnus olemine ja seks kallimaga - pärast tahaks kaisus olla ja mõnuleda. Ometigi tuleks teada viit asja, millega pärast seksi tuleks arvestada, et hoida oma tervist, vahendab Womens Health.

Osad naised võivad pärast ühet tunda vajadust, et alakeha tuleks suure seebivahu sisse peita ja korralikult pesta. Tegelikult pole see vajalik!

Võid sellega endale hoopis kahju teha, sest tekkida võib allergiline reaktsioon. Nimelt võib su alakehal ühte ajal hõõrdunud keha reageerida seebile ja teistele ainetele hoopis erinevalt tavapärasest.

Ära maga seksikas pesus

Puuvillane pesu hingab ja on ok, aga nailon, viskoos või plüester... Need ei sobi uinumiseks kohe üldse!

Pärast seksi soojeneb su nahk ja on higistamise tõttu niiske, millele lisandub veel sperma ja tupesekreet - tupp vajab õhku ja hingamist! maga parem alasti või libista pärast seksi selga mugav ja hingav pesu.

Ära mine mullivanni

Mullide sisse minek tundub lõõgastav ja väga romantiline - eriti pärast seksi.

Kui su häbe paisub seksi ajal, siis avaneb ka tupeava, mistõttu on sul suurem võimalus nakatuda. Kui lähed pärast seksi kallimaga mullivanni, siis on suur risk, et võid saada kallima nahal või pärakul olevate bakterite poolt nakatatud.

Ära kasuta immutatud ja niiskeid salvrätte

Kui oled kemikaalidele (nagu alkohol, õlid, glütseriin jne.) suhtes tundlik. Sügelus, paistetud, punakas nahatoon, koht muutub hellaks - kõik need märgid viitavad just sellele.