Kodumaine telesari "Õnne 13" tähistab sel pühapäeval 23. sünnipäeva – aastal 1993 alustanud Morna lugu on kõige kauem meie teleekraanidel jooksnud telesari.

Sarja idee autor ja esimene stsenarist oli Astrid Reinla, pärast keda kirjutas stsenaariumi Kati Saara-Vatmann. Alates aastast 1996 kirjutas käsikirja Teet Kallas, seejärel Urmas Lennuk ning kaks aastat tagasi alustas Andra Teede.

Rahva mällu on salvestunud sarja tegelased, keda tihti aetakse segi neid mängivate näitlejatega. Nii Almat kehastav Helgi Sallo kui Maret kehastav Anne Veesaar on korduvalt intervjuudes maininud, et inimesed ei tee vahet tegelaskujul ja nende enda isikul.