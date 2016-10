Juku ja Kata on Jussi ja Mari lapsed. Mõeldagi ei taha. Andetutel ja vaestel lastel pole helget tulevikku. Kuskil saunas vireleda või selle hullu korruptandi ja budisti Andrese jõhkra omavoli all kannatada. Natuke pedofiiliat ikka ka, see käib eliidi eluviisi juurde. ‘

Elada koleda ja vaesena ning surra. Vaadata seriaale ja seda, kuidas kraavitööl vigaseks jäänud vanaisa elavalt mädaneb. Tappa isa või venna asemel kogemata ema või vanaema. See on liiga julm. Poodud ja veganid ümberringi. Kas teie tahaksite midagi sellist oma lastele?

Lapsed Vargamäele? See ei tule kõne allagi. Õnneks on lapsed Vargamäel läbitud etapp. Mis ei kõlba isegi illegaalsete immigrantidele, see ei saa olla koht sinu laste jaoks. Juku ja Kata. Läks nagu läks. Mõlemad lapsed läksid isasse – see tähendab surid ära.