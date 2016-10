Sauna-Madise elu on raske. Sauna-Madis on vana ja haige. Kondid nii valutavad, et hüppa aknast alla. Kus sa siin hüppad, liigutadagi on põrgulikult valus. Andres sai perssetäie euroraha, aga Madis sai kraave sonkides ja külmas vees ukerdamisest luupainaja. See on Euroopa solidaarsuse hind.

Hinnad on üldse kole kirveks läinud. Pensi eest hooldekodusse ei saa. Sms-laenu ka enam ei anta, otse vastupidi, tahavad midagi tagasi saada. Aga võtku, võtku kõik. Inkassod-värgid, igasuguseid pikki kirju saadetakse, kui kirjad ei aita, siis tulevad kandid. Aga mis see kant ikka maainimesele teeb.

Elu aeg on tööd tehtud, ükskord löödi isegi selgroo vahel mingi ketas paika. Arst vaatas ja imestas, paigas, ei tohiks paigas olla, aga on. Elame üle, kandid on ka elu aeg rasket tööd teinud, kellel on käed läbi, kellel jalad, kliente on palju, ega kondiseid kaua ei peksta. Elu on raske, aga varsti on läbi kah.