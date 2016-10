Indreku elu on raske. Indrek on eriti raske juhtum, temal on kõige raskem. Väljapääsmatult raske. Viga nagu midagi ei ole, raha on, loll ei ole, naistega ikka ka vahel, tervis muidugi, aga tänapäeval on see normaalne, kõigil on tervis või kaks.

Indrek kuulab soo peal Nokia tunnusmeloodiat ja mõtleb: kui oleksin rongi alla jäänud ja mõlemad jalad oleks otsast lõigatud, siis oleks kergem. Siis oleks elu parem, aga nüüd – väljapääsmatu olukord. Antidepressandid on seitsmendast klassist saati peal ja arst ütles ka, et ega ilma enam ei saa. Kui ehk mõtlevad midagi kangemat välja, siis võtame need, aga praegu peab kuidagi läbi ajama.

Indrek ohkab, poetab samblasse mõned pisarad ja ägab. Soigumine kasvab maruliselt taevasse, männijässid õõtsuvad haleda kiunumise jõulises rütmis. Mis teha, ei ole kangemat rohtu ja palju need rohudki saavad aidata, kui midagi viga ei ole.

Noor inimene on omadega täitsa läbi. Ummik, väljapääsmatu olukord. Soo, sammal, igerikud männid – siin on hea pead vastu maad taguda. Uluda, ruiata, möögida ja lõpuks väsinult hirnatada. Ema tapsin ära, aga pärast lugesin Oidipusest, et hoopis isa oleks tulnud maha lüüa. Väljapääsmatu olukord.